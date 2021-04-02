В программе «Субъективно с Яникой Мерило» Егор Аушев, соучредитель школы "белых" хакеров Cyber ​​School, заявил, что спецслужбы имеют доступ и к секретным чатам, и к удаленным сообщениям

Гость программы рассказал, что, лично пользуясь всеми мессенджерами, Secret и Signal чатами, Telegram, не считает, что они подходят для тайных переписок. Современные технологии позволяют узнать все о пользователе - кто он и с какого устройства открывал файлы, куда их пересылал.

«Если надо тайно - я встречаюсь лично с человеком и делюсь тайно», - отмечает он. Ведь любую переписку спецслужбы могут восстановить и прочитать. Мол, удаление не может быть абсолютным. Аушев объясняет, что даже на секретные чаты, которые, на первый взгляд, созданы для полного сохранения информации от чужих глаз, нельзя полностью положиться. Доступ так или иначе можно получить.

Эффективным аналогом в этом плане являются частные мессенджеры: они предполагают использование личного сервера, а в его секретности уже можно быть уверенным. «Но могут перехватывать сообщения, есть куча способов», - добавляет он.

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