Михаил Поплавский на малой родине открыл современное, креативное детское кафе «ПоплавОк». Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское, Кировоградской области, об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

"Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине! Приглашаю посетить детское кафе «Поплавок» и приятно провести время со своей малышней! Дети - объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье! "- отметил Михаил Поплавский.

В день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли более 500 детей города и района. В кафе «Поплавок» кроме любимых лакомств на детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы.

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям так и их родителям. Счастливые дети от души повеселились!