Дочери князя Ярослава связали Киевскую Русь с Европой. Одна из них, Елизавета, стала королевой Норвегии, Анна вышла замуж за французского короля. О европейском выборе Украины-Руси говорится в программе журналиста и политика Евгения Рыбчинского из цикла «Десять разговоров с отцом» . Его собеседником является Герой Украины, поэт и драматург Юрий Рыбчинский.

«В городе Рахов, на территории Украины, есть памятный знак, который указывает: именно на этом месте находится географический центр Европы. Центр, а не окраина! Европейцы считают нас восточной частью Европы, но до Урала мы - Западная Европа», - отмечает Юрий Рыбчинский.

Много лет Киев как центр Руси, а позже одно из ведущих городов Литовского княжества, был центром православия.

«Киев был центром метрополии, которая имела начало в городе Константинополе, и оттуда имел все права, которых, между прочим, не имеет Московская православная церковь и по сегодняшний день. Из Киева фактически была инициатива к объединению православных и католических церквей. Был такой митрополит Исидор, в пятнадцатом веке получил в Риме сан кардинала, была договоренность, что церкви объединятся, наконец. Если бы не Москва, его даже в темницу посадила ... », - рассуждает автор, Евгений Рыбчинский.

«Если бы этот процесс вовремя состоялся, а не в пятнадцатом веке, то вся история Восточной Европы сегодня была бы совсем другой. Тормозом для развития не только Киевской Руси, но и затем Российской империи, все больше становилась ортодоксальная вера. Недаром православных называют на западе ортодоксами. Цивилизационно весь мир с развитием искусств, науки развивался. И только канонически неподвижной оставалась православная вера», - резюмирует Юрий Рыбчинский.

Напомним , Митрополит Антоний рассказал, как «константинопольская модель» привела к расколу между Поместными Церквями .

Как сообщала Politeka, Фотиния-самарянка: что нельзя делать 2 апреля и как избавиться от болезней в этот день.