Украине 30 лет. Это много или мало? Об этом говорится в новой программе из цикла передач «10 разговоров с отцом: европейский выбор Украины».

«С цивилизационного выбора Украины, из того, почему нам ближе Америка, чем Россия, я сегодня начну цикл передач "Беседы с отцом". Моим гостем станет герой Украины Юрий Рыбчинский», - говорит ведущий программы, журналист и политик Евгений Рыбчинский.

«Тридцать лет – это для человека немного. В истории не было случаев, чтобы за 30 лет могла раскрутиться великая держава», - говорит поэт Юрий Рыбчинский. Он сравнивает историю государства с партией в шахматы, где заранее невозможно предсказать ход соперника.

«Мы заранее не знаем, как будут развиваться в мире те или иные процессы. Так же как мы садимся играть в шахматы, и я тебя спрошу на семидесятом ходу: «Пешкой ты будешь или офицером?» - говорит он.

Что нужно сделать Украине, чтобы дожить до семидесятого хода? Герой Украины считает, что самое главное – развивать и поддерживать армию.

«В первую очередь, я считаю, что самые высокие люди, кого больше всех ценить, кому надо больше платить – это институт армии. У нас должна быть армия не хуже, чем у турок. Без этого мы всегда будем отставать. Где брать деньги для этого – это уже другой вопрос. Я думаю, что с точки зрения того потенциала, который есть в Украине – если не воровать, если создать нормальные условия для инвестиций, многое можно сделать», - говорит он.

Поэт и драматург призывает искренне и откровенно признаться в ошибках.

«Надо сказать правду себе и другим. Мы выбрали в 1991 года неверную, тупиковую модель. Мы в своих реформах после коммунистической эпохи шаг за шагом делали то, что делала Россия. До поры до времени. Копировали. Если новая Россия сделала ставку на красных директоров, уголовный мир и КГБ, то мы построили олигархически-криминальное, я бы еще добавил: супербюрократичное государство», - резюмирует он.

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