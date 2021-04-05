Кандидат экономических наук, судебный эксперт, арбитражный управляющий Владимир Иванков в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко» рассказал о недостатках украинской системы образования.

«Система образования в постсоветском СССР была качественная и выпускала качественных специалистов – это факт. На сегодняшний день мы имеем систему более чем странную, которая настроена на полную глупость тех, кого выпускают высшие учебные заведения. Студенту можно все. Студенту можно не ходить на пары, студенту можно не готовиться к занятиям, но преподаватель не имеет права поставить «неуд», не имеет права поставить низкий балл, потому что падает соответственно рейтинг университета либо института, и соответственно институт либо университет получает меньше денежных средств из бюджета на подготовку тех или иных специалистов. Внимание, вопрос – кого мы готовим?», - возмутился эксперт.

По его мнению, Украине надо отказаться от балльной системы образования.

«Пока не будет нормальной системы образования – толку не будет. Потому что народ наш, студенты, выпускаются из ВУЗа, приходят устраиваться на работу и не знают элементарных вещей. Есть и хорошие студенты, грамотные специалисты, но, к большому сожалению, происходит просто деградация нашего общества. Мало того, что люди перестают между собой общаться сидя за одним столом, а сидят в смартфонах, занимаются лайками и дизлайками… Это смешно», - резюмировал Иванков.

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