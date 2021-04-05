Фонд государственного имущества планирует объединить в вертикально-интегрированную компанию с "Центрэнерго" от 9 до 11 угольных шахт.

Как передает Обозреватель, об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в эфире телеканала "Украина24".

"Задача правительством поставлена ​​таким образом, чтобы компания "Центрэнерго", которая потребляет уголь, получила те шахты, которые имеют перспективу. Завершилась так называемая камеральная проверка шахт, дистанционная. На прошлой неделе завершился физический объезд тех шахт для того, чтобы выбрать из этих шахт те, которые будут объединены с "Центрэнерго". Это будет, пожалуй, 9 или 11 шахт", – сообщил председатель ФГИУ.

Речь идет в первую очередь о шахтах "Добропольеуголь", которые еще осенью прошлого года правительство решило вернуть под управление государства.

Годовая потребность "Центрэнерго" в угле, по оценкам Фонда, составляет 4,2 млн тонн. Согласно планам правительства и Фонда госимущества, присоединенные к "Центрэнерго" шахты должны ее обеспечить.

"Мы хотим, чтобы украинский уголь и украинские шахтеры обеспечивали работу украинской компании", – подчеркнул Сенниченко.

Напомним, в октябре 2020 года Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества разорвал договор аренды шахт "Добропольеуголь" с компанией ДТЭК, для того, чтобы создать вертикально-интегрированную компанию на базе этих шахт и ТЭС "Центрэнерго".

ДТЭК арендовал эти шахты с 2010 года. В их развитие и обновление оборудования было инвестировано более $400 млн, благодаря чему эти шахты имеют наивысшую производительность и низкую себестоимость всех государственных шахт.

Процесс передачи шахт в государственное управление завершился 25 января 2021 года.