Более 18 миллионов гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция в сфере охраны лесов и растительного мира в течение марта.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на официальном сайте ведомства, передает «Знай».

"Территориальные органы Госэкоинспекции по всей Украине составили 233 протокола об административных правонарушениях в лесах. Фиксировались массовые вырубки зеленых насаждений, повреждения деревьев и нарушения правил пожарной безопасности.

Один из наиболее резонансных случаев несоблюдения природоохранного законодательства выявлен в Хмельницкой области. Коммунальное предприятие Шепетовское РСЛП осуществило вырубку древесины за отсутствия лимитов на специальное использование природных ресурсов на территории регионального ландшафтного парка «Малеванка». Убытки от нарушения составили почти 11 миллионов гривен. Сейчас этим делом занимаются правоохранители", - детализировал Андрей Малеванный.

Чиновник напомнил, что в период с 1 апреля по 15 июня соблюдение требований экологического законодательства в лесах имеет особое значение. Именно в это время на территории Украины объявлен сезон тишины, когда дикие животные восстанавливают свою популяцию. Вырубка леса может привести к уничтожению гнезда птиц, у которых только что появились птенцы.

«Поэтому инспекция проводит усиленные меры контроля за соблюдением требований сезона тишины. Совместно с Нацполицией, Гослесагентством, местными органами власти и общественностью осуществляются проверки в лесах и на территориях природно-заповедного фонда. На нарушителей требований налагаются штрафные санкции, а также рассчитываются убытки за ущерб, нанесенный окружающей среде», - заявил Андрей Малеванный.

Также, учитывая повышенную пожарную опасность весной и учащение случаев сжигания сухой растительности, Госэкоинспекция особенно пристальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах.

«Неконтролируемый огонь в лесу или на открытых ландшафтах приводит к полному уничтожению гнезд птиц с птенцами и полного уничтожения молодняка различных млекопитающих, в том числе видов животных занесенных в Красную книгу Украины», - подчеркнул Андрей Малеваный.