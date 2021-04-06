Основательница ОО «Мощные экосистемы будущего» Юлия Домбовская в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала об экологической катастрофе на востоке Украины.

«Донбасс – это самая крупная, можно сказать, в Украине промышленная зона, на которой идет сейчас война. Поэтому все экологические вопросы отпадают, и никто особо внимания не придает или же просто не может войти на эту территорию для того, чтобы остановить чрезвычайные ситуации», - говорит эксперт.

Домбовская также рассказала о спутниковом мониторинге экологической ситуации, который планирует вести Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она отметила, что украинское правительство не может контролировать экологическую катастрофу в ОРДЛО, поэтому Россия должна дать возможность войти на эту территорию.

«Недавно была конференция, на которой в принципе говорилось о том, что Минреинтеграции собирается вести мониторинг экологической ситуации для того, чтобы поставить под контроль все существующие на этот момент вопросы. Вопросов действительно насобиралось очень много, и это ставит под угрозу наших жителей, наших граждан, также и наших ближайших соседей.

Было бы действительно хорошо, если бы Минреинтеграции действительно занялось этим вопросом и Россия дала возможность им войти на эту территорию. Потому что спутниковые фотографии могут давать точную информацию, и можно уже от этого отталкиваться, видеть последние изменения и предугадывать следующие действия», - резюмировала Домбовская.

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