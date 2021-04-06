На основе Тернопольского западноукраинского университета собираются создать международную школу переговоров, в которой силовиков, бизнес и детей будут учить вести обычные, экстремальные и кризисные переговоры.

Об этом сказал профессиональный переговорщик Вадим Рахлис в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табахом.

“Очень Тернопольский западноукраинский университет поддержал… Они захотели, я повторяю, бесплатно, то есть, с меня не потребовали деньги… Создать международную школу переговоров. Где будут обучаться и украинцы, и не украинцы, где будем профессионально в течение года преподавать обычные переговоры, экстремальные, кризисные переговоры в ситуации. И обучать и силовые структуры, и бизнес, и детей”, - сказал Вадим Рахлис.

Он отметил, что также бесплатно помощь смогут получить люди, которым нужна психологическая реабилитация. Деньги на их лечение планируют зарабатывать от других клиентов, в частности, бизнеса.

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