На основе Тернопольского западноукраинского университета собираются создать международную школу переговоров, в которой силовиков, бизнес и детей будут учить вести обычные, экстремальные и кризисные переговоры.
Об этом сказал профессиональный переговорщик Вадим Рахлис в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табахом.
“Очень Тернопольский западноукраинский университет поддержал… Они захотели, я повторяю, бесплатно, то есть, с меня не потребовали деньги… Создать международную школу переговоров. Где будут обучаться и украинцы, и не украинцы, где будем профессионально в течение года преподавать обычные переговоры, экстремальные, кризисные переговоры в ситуации. И обучать и силовые структуры, и бизнес, и детей”, - сказал Вадим Рахлис.
Он отметил, что также бесплатно помощь смогут получить люди, которым нужна психологическая реабилитация. Деньги на их лечение планируют зарабатывать от других клиентов, в частности, бизнеса.
Как сообщала Politeka, правозащитник рассказал о трудностях спасения пленных на Донбассе.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Ведущий Остапчук, переживший "мини-операцию", изменился до неузнаваемости: "Вставляли четверо людей..."
Мать новорожденной дочери Сенцова вскрыла горькую правду, есть любовница: "Он отказался..."
Кароль в максимально открытом платье превратилась в роковую диву: "Тиночка, да вы горите"
Перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»
Также Politeka сообщала, что по мнению Яцуня, с хороших учителей формируется система образования, а соответственно - и государство.