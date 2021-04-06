Украине необходимо последовать примеру ЕС, где экологические нормы разрабатывались в процессе диалога власти с бизнесом, а не просто давить на промышленность, вводя нормы, промышленность не в состоянии выполнить

Об этом заявил менеджер проектов по экологии и технологии «Укрцемента» Павел Бондарев.

«Самая дискуссия происходит по выводам наилучших доступных технологий и методов управления (законопроект №4167). В Евросоюзе как они разрабатывались? Прежде всего как компромисс между бизнесом, то есть производителями, и властью. Таким же образом нужно перейти и в Украине », - сказал Бондарев.

По его мнению, сначала необходимо перевести справочник и понять, какие там требования. Это, в свою очередь, даст возможность оценить размер необходимых инвестиций для екомодернизации предприятий. И только после этого законодательно устанавливать требования и нормы, отечественная промышленность способна выполнить.

По новому законопроекту о государственном Экоконтроль (№ 3091), то Бондарев подчеркнул, что если он будет принят в нынешней редакции, это существенно усилит давление на бизнес, что приведет к остановке и банкротству отдельных предприятий.

«Он усилит регуляторное давление на бизнес ... Этот законопроект направлен на то, чтобы наполнять бюджет различными штрафными санкциями», - отметил Бондарев.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили: Украина должна применить опыт проведения екомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

В свою очередь генеральный директор УНПА «Укркокс» Анатолий Старовойт заявил, что на екомодернизацию промышленных предприятий необходимы миллиарды, и за 4 года, предусмотрены в законопроекте о выбросах №4167, провести ее нереально. Украина нужна дорожная карта по внедрению европейских экологических норм, иначе Украина потеряет коксохимическое, а за ней - и металлургическую отрасли.