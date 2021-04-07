Пандемия вызвала значительный спад в экономике и забрала жизни порядка 40 тысяч украинцев. 5 апреля власти ввели в Киеве локдаун, который продлится до середины месяца.
Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о масштабе ущерба бизнесу в следствии коронавируса и о том, когда Украина сможет начать выкарабкиваться из текущей эпидемиологической ситуации.
«Скорее всего, в Украине, с тем уровнем государственных институтов, это будет на 1-2 года позже, чем в мире. Скорее всего, в цивилизованном мире в следующем году ситуация пойдет на спад до минимальных цифр, а вот у нас надо ожидать, что это будет до 2023 года. Если, конечно, не начнется какое-то контр движение, в данном случае если Зеленский не выбьет тот «дедлок», который сформировался после Супрун», - отметил Аристов.
По мнению инфекциониста, пандемия очень сильно ударила по бизнесу как сфере. За 3 года, в которых ещё предстоят карантинные ограничения и локдауны, бизнес может потерять лучшие рабочие кадры и весь потенциал в целом.
«Они будут ещё 3 года терять лучших своих людей, от которых зависит кривая развития, рынки и покупательная способность. Это чисто, потому что нет института, и сброситься на такой государственный институт, чтобы его запустить, у них в понимании нет», - подчеркнул эксперт.
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По словам гостя программы, крупные бизнесы могли бы объединиться и создать альтернативную институцию для борьбы с коронавирусом, но, к сожалению, владельцев крупных компаний данное предложение не интересует.
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