У програмі Олексія Толкачова «БДСМ» Олесь Доній, журналіст, політик і громадський діяч, обґрунтував необхідність усвідомити, що проблеми українців йдуть від самих українців, а не десь ззовні. Лише визнавши це, українська нація зможе змінитися та розв’язати свої проблеми.

Передусім ведучий програми поцікавився у політика, через що в Україні болісно та важко конкретно йому? Доній же відповів, що найбільш незадовільним у державі є стан її нації, а всі проблеми українців породжують самі же українці.

Коли вже тема перейшла до конкретних покарань, журналіст згадав неприємний випадок, пов‘язаний із підписанням «Харківський угод», щодо чого сьогодні якраз-таки ведеться розслідування. «У кожної людини є персональні недруги», - каже він. Так, Доній розповідає, що тоді його, нещодавно прооперованого, тобто слабкого, тримало п‘ятеро регіоналів. Ось цим особам він і бажає щиро справедливого покарання.

Та всі найбільші та найважливіші проблеми, вважає Доній, криються всередині самих людей. Зокрема, йдеться про такі негативні риси, як заздрісність, ревнивість, агресивність, лінь та невихованість. Мовляв, або поборемо їх, або будемо поборені ними. «Всі проблеми України складаються з українців», - підсумовує експерт. А відтак суспільство терміново повинне почати роботу над собою, інакше про світле майбутнє для держави можна забути. Так само й у поступовому віддалені від Європи винні, вважає Доній, самі українці, а радше їхній характер та принципи.

Нагадуємо, Чаплига розповів про те, як відбувалася експансія та її принципи .