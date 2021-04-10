Введение Евросоюзом СВАМ может привести к прекращению экспорта чугуна и снижению экспорта длинного проката на 10%

Информационно-аналитический центр GMK Center оценивает ежегодные потери экспорта украинской металлургии от введения Евросоюзом Carbon Border Adjustment Мechanism (СВАМ) в размере €155-200 млн в год в зависимости от сценария. Также это снизит финансовые результаты отрасли на €105-200 млн в год.

Об этом в ходе круглого стола «Влияние СВАМ на металлургию Украины» рассказал Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Под действие СВАМ подпадает около €2,5 млрд металлургического экспорта в год. Точные масштабы ущерба для национальных производителей зависят от формы реализации СВАМ.

«Сейчас рассматриваются два основных сценария применения СВАМ: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (Сценарий №1) и без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (Сценарий №2). Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей за СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских», – отметил Андрей Тарасенко.

Внедрение СВАМ значительно сильнее повлияет на украинских производителей, чем на компании из стран-конкурентов. Зависимость украинских производителей стали от рынка ЕС в 2,5 раза выше, чем у производителей России, в 5,7 раза выше, чем у металлургов Южной Кореи, в 11 раз выше, чем у производителей Индии.

В результате действия «углеродного налога» можно ожидать уменьшение объема производства чугуна на 500 тыс. т (-2,5% относительно уровня 2019 года) и длинного проката (в т. ч. квадратной заготовки) – на 110 тыс. т (-1,4%).

По словам Андрея Тарасенко, также это может привести к снижению объема капитальных инвестиций в размере до €130 млн в год (-12% относительно уровня 2019 года). В долгосрочной перспективе это будет означать хроническое отставание в инвестициях и проигрыш в конкурентоспособности.

Масштаб негативных последствий действия СВАМ как для отрасли, так и для всей экономики будет углубляться с каждым годом, поскольку цена разрешений на выбросы имеет тенденцию к росту.

Как сообщал GMK Center, в начале марта 2021 года Европейский парламент одобрил резолюцию о введении CBAM. Официальное предложение по CBAM от Еврокомиссии, как ожидается, появится к концу второго квартала 2021 года. Ввести в действие CBAM планируется не позднее 2023 года.