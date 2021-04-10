Со 2 по 8 апреля Госэкоинспекция составила 983 протокола об административных правонарушениях по всей Украине.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, пишет «Знай».

"Со 2 по 8 апреля территориальные и межрегиональные органы ГЭИ провели 894 проверки субъектов хозяйствования. Нарушителям было предъявлено 8,6 миллионов гривен убытков.

Наибольший вред окружающей среде был нанесен в результате незаконной вырубки 1800 деревьев госпредприятием «Купянское лесное хозяйство» в Харьковской области. Убытки, предъявленные должностным лицам, составили 6,3 миллиона гривен. Также материалы дела направлены в ГБР в Харьковской области», - говорится в сообщении инспекции.

Еще 2,2 миллиона гривен убытков было рассчитано ГЭИ за складирование глины и строительных отходов на территории парка «Богоявленский» в Николаеве. Заявление о преступлении направлено в ГУНП в Николаевской области.

«Кроме того, почти 2 миллиона гривен убытков предъявлено Чао «Киевспецтранс» за самовольное занятие земельного участка вблизи полигона №6. В случае отказа предприятия добровольно возмещать сумму Госэкоинспекция будет обращаться в суд», - отмечается в новости.