Для поддержания баланса организма нужно считать не сколько человек пьет воды, а сколько ее выделяется через почки.

Об этом сказал терапевт Борис Скачко в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24”.

“Нужно считать не сколько вы выпили воды и жидкости, а нужно считать, сколько вы выделили через почки. То есть, если человек пьет просто воду - подсчет бессмысленен, потому что вся избыточно принятая вода будет выделяться через почки. Тут считать невозможно. Но если человек пьет воду в составе различных блюд: соки, компоты, узвары, супы, тот же кофе, кстати… В таком виде человек не будет отекать”,- сказал Борис Скачко.

Он отметил, что у кофе нет мочегонной активности и он не высушивает организм, в отличие от чая, в котором содержатся три алкалоида, которые обладают мочегонной активностью.

“Почему отеки появляются? Потому что если человек пьет воду, а сердечно-сосудистая система уже изношена, она не может доставить нужное количество воды для выделения через почки, то здесь появляются отеки. И в зависимости от того, где они появились, можно предположить, какой орган слабый”, - добавил терапевт.

По его словам, отечность лица и рук утром свидетельствует о плохой работе почек, а ног в вечернее время - о проблемах с сердцем. В таком случае, нужно соблюдать правильное питание и придерживаться питьевого режима.

“В избытке воды растворяются те обменные шлаки, которые образовались в клетках. Вот, они попадают в кровь, выделяясь через почки. И вот здесь нужно контролировать - если человек пьет воду в составе продуктов питания и блюд, то количество мочи за сутки у взрослого человека не должно быть меньше, чем пол литра. 500 миллилитров - это минимум… Вот, если это совпадает - тогда человек правильно пьет воду в составе различных блюд и напитков”, - сказал Борис Скачко.

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