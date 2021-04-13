Продолжительность периода реабилитации после COVID-19 очертил Борис Скачко, терапевт, фитотерапевт, писатель и медицинский блогер в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
Медик обращает внимание на то, что коронавирус - не только респираторная инфекция, он пагубно влияет на весь организм человека. Так, например, смерть может наступить через несколько месяцев после выздоровления из-за сердечной недостаточности. Поэтому на каждый симптом, появившийся после COVID-19, отреагировать нужно немедленно и обратиться к врачу, ведь здоровье и жизнь человека в его же руках.
Если обратиться к подсчетам, то основная фаза коронавируса продолжается примерно месяц, но реабилитация организма занимает еще довольно много времени - год. Скачко отмечает, что этот период очень опасен: так, можно снова подхватить коронавирус того или иного штамма. «Потому что иммунитет после перенесенной инфекции продолжается всего полгода», - объясняет медик.
Напоминаем, Скачко рассказал, чем чревато вздутие живота после коронавируса.
Ранее Politeka сообщала о том, что Скачко назвал различия вирусной и бактериальной пневмонии.
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