Многие женщины постоянно или периодически испытывают боли в груди перед наступлением менструации. Стоит ли беспокоиться по этому поводу?

На этот вопрос специально для Сlutch ответил онкохирург, маммолог, пластический хирург Игорь Зверев.

Онкохирург, маммолог, пластический хирург Игорь Зверев

"Чаще всего, если дискомфорт или боль в груди связана как-то с менструальным циклом (то есть женщина чувствует что перед менструацией грудь наливается и болит больше, чем во все другие дни цикла), то это связано с так называемой циклической мастодинией. Это состояние молочной железы, которое развивается в зависимости от разных фаз менструального цикла и разного уровня гормонов в крови у женщины. Зачастую это состояние совершенно не опасно и корректируется либо медикаментозной терапией, либо другими рекомендациями", - сообщил врач.

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