В Украине часто раздаются жалобы на то, что образовательный уровень нации постоянно снижается. При этом падает, в частности, и качество управления – решения принимаются не слишком образованными людьми. Можно ли исправить ситуацию, и если да, то сколько времени на это потребуется?

Своё мнение в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.

«Чтобы новая система подготовки кадров дала первые плоды, нужно два года. Новая академия стала бы центром сборки новых, умных политических, менеджерских и бизнес-элит. Это пока только точка роста – о глобальной реформе образования речь не идёт. Дальше можно будет говорить о новых программах: конкурсах молодых учёных, восстановлении традиции научных и образовательных олимпиад», - считает он.

Также Ермолаев призывает как минимум ежеквартально проводить различные научные форумы, ведь Украина богата достижениями в различных сферах деятельности – от медицины до аграрной науки. Но сейчас это – только тонкие ручейки, которые остались после иссякшего родника, а наша задача, по мнению гостя программы – слить их, чтобы появился поток.

«Сейчас для Украины был бы особенно важен крупный общенациональный образовательно-культурный канал. Нужна платформа, которая позволит собрать курсы лекций, презентации, которые излагают предмет в формах, доступных каждому. Лучшие преподаватели Украины могли бы готовить образовательные курсы для всей страны», - говорит Андрей Ермолаев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о трансформации советской системы в её последние десятилетия.

Также Ермолаев прокомментировал роль Михаила Горбачёва в процессе распада СССР.



