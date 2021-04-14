В Украине базовым правилом успешности является правило, что “человек человеку - волк”. Так, общество расслоилось на огромное количество неудачников и узкий слой удачливых.

Об этом сказал политолог Андрей Ермолаев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

“Человек человеку - волк, Гоббсовское, оказывается в Украине просто базовым правилом. Базовым правилом жизни… Теперь давайте сложим эти пазлы, грустные пазлы. Индивидуализация, которая в условиях неуправляемого рынка и в условиях кризиса нормативности превратилась в систему конкуренции на выживание, что во многом привело к тому, что общество расслоилось на огромное количество неудачников, бедных, которые с открытым ртом слушают на школах успеха, как стать богатым, а на практике постоянно в положении низкооплачиваемой рабочей силы. И узкого слоя самых удачливых”, - сказал Андрей Ермолаев.

Он отметил, что успешные обеспечивают свой статус не только за счет богатства, но и еще за счет использования государства, как системы удержания положения. Они эксплуатируют и постоянно конвертируют общие блага в личные.

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