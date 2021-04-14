Группа компаний ОККО при вероятном содействии налоговой инспекции уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах и наносит бюджету многомиллионные убытки
В распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие налоговые "скрутки" Универсальной инвестиционной группой. Конечный бенефициар — Виталий Антонов. В холдинг входит больше 10 разнопрофильных бизнесов, включая концерн "Галнафтогаз", который владеет сетью АЗС ОККО. "Универсальная инвестиционная группа, в которую входит Галнафтогаз, куда входит группа компаний ОККО, не уплатила в бюджет приблизительно 5 млрд 524 млн 400 тыс. грн. Зато возмещено из госбюджета где-то 360 млн грн. Это означает, что эта сумма поступила на расчетные счета компаний из госбюджета и использована на свои потребности. Таким образом бюджет потерял значительную сумму", — сказал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Он объяснил: топливо — очень удобный товар для "скруток", поскольку его можно "привязать" фактически к любому производству. Поэтому значительный объем всех налоговых махинаций с возмещением НДС приходится на операции с топливом и зерном. Например, компания "ОККО-Ритейл" специализируется на розничной торговле топливом и параллельно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочных продуктов и тд. Через такой нетипичный экспорт компания уклоняется от уплаты НДС. По такой же схеме действует "ОККО-Бизнес контракт".
Как говорится в расследовании, размер недополученного НДС от "ОККО-Ритейл" составляет 329,3 млн грн. Компания "ОККО-Бизнес контракт" в 2020 году экспортировала пшеницу на сумму почти 110 млн грн, сумма недополученного бюджетом НДС — 21,9 млн грн. В целом за 9 месяцев 2020 года группа ОККО не выплатила 200 млн грн одного лишь НДС. "Компания, которая направляет на эту "скрутку" определенную сумму, получает кредит НДС, если она — это выплатила за какие-то услуги, она еще уклоняется от налога на прибыль и далее получает кеш, чтобы выплатить зарплату в конвертах. Это сразу три схемы", — говорит экономист Олег Гетман.
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При этом налоговые органы не могут не знать о происходящих в холдинге Антонова "скрутках", ведь именно они при помощи специальной программы СМКОР контролируют, что каждая компания купила, а что продала. 5 канал направил информационные запросы в ГФС и другие контролирующие органы с вопросом о последней налоговой проверке Универсальной инвестиционной группы. Запрос также отправлен в концерн Галнафтогаз.
12 апреля у здания ГФС в Киеве активисты организации "Стоп коррупции" провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к разворовыванию госбюджета в период пандемии, коронакризиса и обострения на фронте. "Бизнес, который и так зарабатывает миллиардные прибыли в это непростое для страны время должен наоборот помогать удержать экономическую стабильность, решает цинично и нагло грабить казну Украины", — говорится в сюжете.
Как ранее писали СМИ, глава ГФС Вадим Мельник может быть причастен к "крышеванию" налоговых "скруток" группой компаний Галнафтогаз (ОККО) и давлению на законный бизнес. В разгар обострения на Донбассе и коронакризиса Мельник помогает обворовывать госбюджет и вместе с подчиненными занимается шпионажем в пользу страны-агрессора.