12 апреля у здания ГФС в Киеве активисты организации "Стоп коррупции" провели акцию протеста, чтобы привлечь внимание к разворовыванию госбюджета в период пандемии, коронакризиса и обострения на фронте. "Бизнес, который и так зарабатывает миллиардные прибыли в это непростое для страны время должен наоборот помогать удержать экономическую стабильность, решает цинично и нагло грабить казну Украины", — говорится в сюжете.

Как ранее писали СМИ, глава ГФС Вадим Мельник может быть причастен к "крышеванию" налоговых "скруток" группой компаний Галнафтогаз (ОККО) и давлению на законный бизнес. В разгар обострения на Донбассе и коронакризиса Мельник помогает обворовывать госбюджет и вместе с подчиненными занимается шпионажем в пользу страны-агрессора.