Украинская космонавтика имеет шанс: если вложить в ее развитие деньги олигархов и если поставить цель построить космодром, то через 10 лет все наладится.
Об этом заявил в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев.
«Мы не переставали быть космической державой», - прежде всего уверяет гость программы. Он напоминает, что состоялся запуск ракет-носителей, что в первом десятилетии 21 века Украина была на третьем месте вместе с КНР по численности космических запусков. Сейчас же ситуация изменилась: появился Илон Маск, появились его многоразовые ракеты, а по цене они гораздо выгоднее, чем украинские одноразовые.
В перспективе Толкачев видит, что Украина построит космодром, но для этого понадобится 10 лет, цель и ресурсы. Развитию украинской космонавтики, считает он, поспособствует ее приватизация. «Сумасшедших с деньгами, которые будут вкладывать деньги не в новый особняк или не в новый Mercedes, а в то, чтобы дотянуться к космосу - таких людей много», - объясняет футуролог и добавляет, что такому финансированию нужно лишь не препятствовать.
Напоминаем, Толкачев обосновал необходимость существования национальной идеи.
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