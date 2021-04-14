Украинская космонавтика имеет шанс: если вложить в ее развитие деньги олигархов и если поставить цель построить космодром, то через 10 лет все наладится.

Об этом заявил в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев.

«Мы не переставали быть космической державой», - прежде всего уверяет гость программы. Он напоминает, что состоялся запуск ракет-носителей, что в первом десятилетии 21 века Украина была на третьем месте вместе с КНР по численности космических запусков. Сейчас же ситуация изменилась: появился Илон Маск, появились его многоразовые ракеты, а по цене они гораздо выгоднее, чем украинские одноразовые.

В перспективе Толкачев видит, что Украина построит космодром, но для этого понадобится 10 лет, цель и ресурсы. Развитию украинской космонавтики, считает он, поспособствует ее приватизация. «Сумасшедших с деньгами, которые будут вкладывать деньги не в новый особняк или не в новый Mercedes, а в то, чтобы дотянуться к космосу - таких людей много», - объясняет футуролог и добавляет, что такому финансированию нужно лишь не препятствовать.

Напоминаем, Толкачев обосновал необходимость существования национальной идеи.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев рассказал о преимуществах космической экономики.