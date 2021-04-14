Украина должна выполнять Нацплан, но его надо актуализировать с учетом потребностей энергосистемы в мощностях на ближайшие годы, чтобы не потерять собственные генерирующие мощности. А для этого государство должно пересмотреть и актуализировать энергостратегию Украины, чтобы требование выполнять экологическую модернизацию электростанций, работающих на угле, не ухудшило энергетическую безопасность государства. Такое мнение высказали эксперты и специалисты отрасли.

В частности, заместитель министра энергетики Максим Немчинов сообщил, что в государстве последняя редакция энергостратегии действует с 2005 года и она нуждается в актуализации.

"Над этим мы сейчас работаем. Мы не хотим больше попасть в ситуацию, когда стратегия уже на момент принятия становится неактуальной. То есть, мы должны учесть там все на сегодня тенденции, и в первую очередь наши обязательства и по Парижской климатической соглашении, и наши заявления с точки зрения декарбонизации, экологизации и GreenDeal. Поэтому эта работа ведется", - сказал Немчинов.

В свою очередь, нардеп фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер сообщила, что экологизация энергетики должна быть одной из основных, если не основной целью вообще новой энергетической стратегии нашей страны.

"И мы должны очень агрессивно относиться именно к выполнению этой задачи, потому что это в первую очередь жизнь людей и это качество жизни людей, в первую очередь наших украинцев", - сказала депутат, добавив, что возможности для своевременного выполнения НПСВ уже потеряно.

По ее словам, на уровне государства должна быть сначала актуализирована энергетическая стратегия, в соответствии с которой предприятия будут выполнять экологическую модернизацию

"Надо определиться как будет выглядеть наша энергосистема. Тогда станет понятно, каким образом изменить НПСВ в такой способ, который будет лучше всего способствовать достижению экологических целей. Сегодня же у нас этой стратегии нет", - сказала Буймистер.

Она указала, что все технические вопросы по реализации НПСВ можно легко урегулировать на уровне экспертов. В частности, на уровне СНБО должны рассматриваться все энергетические вопросы, и это должна быть единственная площадка для выработки стратегии будущего для сектора энергетики Украины.

"Когда будет общая стратегия энергетическая, тогда мы будем думать, каким образом ее профинансировать: из бюджета, с рынка, за счет привлечения иностранных инвестиций от наших партнеров и тому подобное", - заявила нардеп.

В свою очередь директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап сообщил, что его аналитический центр сотрудничает с Министерством энергетики, ассоциациями и другими игроками рынка для того, чтобы помочь государству актуализировать энергостратегию и разработать дорожную карту по решению кризисных вопросов в области энергетики.

Тем более все эксперты единогласно пришли к выводу, что выработка стратегии займет годы, которых уже нет для выполнения Нацплана, как нет и финансирования.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время самые высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены, а значит уже с 2023 года первые энергоблоки ТЭС будут вынуждены выключаться через остутствие модернзаціі согласно НПСВ.

Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины указывает о невозможности выполнить Национальный план по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины в короткие сроки из-за проблемы отсутствия финансирования соответствующих мероприятий.