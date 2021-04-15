Как насчет реконструкции Майдана? По подсчетам архитекторов в 2010 году это обойдется государству в миллиард гривен. Видимо, поэтому власть молчит по поводу этого проекта, им занимаются лишь активисты.

Эту ситуацию прокомментировал в программе блогерки Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube Семен Широчин, исследователь истории архитектуры Киева.

Павлова поставила гостю программы вопрос о том, какие изменения нужно провести на Майдане. Прежде всего, Широчин говорит, что стоит убрать все стеклянные пространства, в частности стену «ДнепроГЭС», стелу, вместо этого поставить лестницу, а также обратить внимание, не перекрывают ли вывески собой фасады. Он убежден, что эту застройку спланировали специально так, чтобы нельзя было обойти торговый центр. «Как в Лас-Вегасе все дороги ведут через казино, вот тут примерно то же самое», - говорит он.

Другая проблема - это подземный переход. С таким планированием, как он есть сейчас, говорит Широчин, центр столицы заполняют не столько люди, сколько их автомобили. Вместо этого подземный переход стоит оставить исключительно для пассажиров метро, ​​а для пересечения Крещатика - создать наземный.

Если взглянуть на масштабы и рельеф Майдана, то видим открытое пространство, которое в разных частях имеет различные уровни со многими ступенями. Широчин советует заменить стекло на зеленые насаждения, а торговый центр - и вовсе разобрать. «Потому что его строительство было ошибкой, но главное, чтобы власть признала это ошибкой, а властям это не выгодно, потому что там арендуются коммерческие площади», - объясняет он. Так, коммерческие застройки, учитывая выгодность, всегда в приоритете, пусть они и искажают город.

Учитывая количество перечисленных проблем, ведущая программы справедливо интересуется, а когда можно рассчитывать на положительные изменения на Майдане. Широчин сообщает, что на самом деле реконструкция Крещатика планируется. С другой стороны, чтобы ее результат был удобным и достойным, самым украинцам стоит принять участие в планировании. «Нужно бороться в том числе за эстетическую сторону Майдана и Крещатика», - убежден эксперт. Иначе может быть даже хуже, чем сейчас.

Напоминаем, Широчин рассказал о том, как в 1941 году на Майдане был пожар и как немцы взрывали дома.

Ранее Politeka сообщала о том, когда Майдан начал приобретать свой современный вид.



