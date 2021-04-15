Законопроект №5175 о продлении пошлины на экспорт металлолома на 5 лет очень важен для украинской экономики.

Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет Минпром.



"Если законопроект будет принят, Украина сможет обеспечить себя сырьем для сталелитейной отрасли, нарастить внутренний рынок стали, сохранить 21,5 тыс рабочих мест и создать 3,5 тыс новых. По расчетам экспертов, все вместе это даст дополнительный прирост ВВП на 0,03%", - сказал он.



Д.Шпенов напомнил, что вслед за экологическим комитетом законопроект поддержал комитет ВР по вопросам экономической политики. Экспортная пошлина на лом в размере 58 евро/т призвана ограничить вывоз сырья из Украины. Подсчитано, что перерабатывать лом внутри страны гораздо выгоднее для бюджета, чем его экспортировать. От экспорта 1 т лома в бюджет поступает 1900-2000 грн налогов, от переработки - до 8200 грн.



Нардеп отметил, что в 2020 году такая пошлина позволила сократить экспорт лома на 15,1%, по сравнению с 2019 годом, до 35,8 тыс т в год. Во многом благодаря этому, украинским сталелитейщикам в пик кризиса пандемии не пришлось сворачивать производство. По итогу прошлого года отечественные металлурги выплавили 20,55 млн т стали, что всего на 1,4% меньше, чем в 2019-м.



"И если сравнивать с потерями других стран-производителей стали, то можно сказать, что экспортная пошлина на лом позволила минимизировать потери наших украинских меткомбинатов. В ЕС сталелитейщики сократили производство на 11,8%, в США - на 17,2%, в странах Ближнего Востока – на 2,5%, в Южной Америке - на 8,4%", - сказал политик.



Д.Шпенов призвал народных депутатов поддержать законопроект №5175 и продлить пошлину на экспорт металлолома еще на 5 лет. "Утвержденная Кабмином Национальная экономическая стратегия до 2030 года предполагает реализацию масштабных инфраструктурных проектов. На это необходимо много стали", - подчеркнул он.



"Принятие указанного законопроекта позволит обеспечить наших сталелитейщиков необходимым сырьем и сохранить существующие объемы экспорта готовой продукции. Лом становится для нашей страны стратегически важным сырьем", - резюмировал политик.

