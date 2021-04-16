Тарас Шевченко был патриотом, националистом и отцом нации. Так в цикле программы «10 разговоров с отцом: европейский выбор Украины» журналиста Юрия Рыбчинского заявил его отец, Герой Украины, украинский поэт и драматург Евгений Рыбчинский и рассказал, какую важную роль сыграли творчество и биография Тараса Шевченко для украинской самоидентификации как нации.

«Шевченко не мог не быть украинским патриотом или националистом, это мы уже даем оценку, как это назвать. Но он был один из первых людей в Украине, которые сделали все своим творчеством, своей биографией, чтобы началось такое явление как самоидентификация украинцев, как движение к объединению и отделения от России», - заявил Рыбчинский

Он отметил, что именно эти разговоры вели Шевченко с друзьями в Кирилло-Мефодиевском братстве, где обсуждались различные идеи, в частности панславизма: объединиться со всеми славянскими народами, под гнетом или России, или Османской империи.

«Он показал своими историческими произведениями эти фигуры, которые были в истории Украины, всегда призывали людей: «Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте». Поэтому можно считать, что он был патриотом, он был националистом, конечно. Как по мне, то можно сказать, что Шевченко стал отцом нации. Как эти портреты, никто «сверху» не заставлял людей это делать, но все люди, простые люди сами вешали его портрет, как икону. Ни одного поэта в мире так не почитают», - рассказал Рыбчинский.

При этом поэт отметил, что в школьную программу избирают не самые интересные произведения Шевченко и мало рассказывают о его богатой на интересные подробности биографии. По его мнению, это касается многих украинских литераторов. Рыбчинский отметил, что непонятно, как выбирают конкретные произведения для школьной программы, почему не рассказывают интересные биографии, которые могут совершенно по-другому раскрыть определенную фигуру для учащихся. Это касается прежде всего и Шевченко, о котором даже в советские времена сняли два фильма.

«То есть Шевченко - поэт вне времени, как гениальный поэт, как все гениальные поэты, он не принадлежит тому времени, в котором он жил. С точки зрения нашей нынешней истории, это поэт нашего будущего: для того, чтобы понять, кто мы и как нам дальше жить, как ни странно, нам надо читать то, что Шевченко написал еще в середине 19 века. Там есть почти все ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют», - заявил Рыбчинский.

Как ранее сообщала Politeka, Евгений Рыбчинский и его отец рассказали о нюансах христианской истории и о выборе Владимира Великого.

Напомним, Ермолаев рассказал, как трансформировалась советская система с конца 1960-х годов.