Эксперт по Smart City технологиям ОО «Смарт Сити Хаб» Юрий Назаров в программе «Субъективно с Яникой Мерило» заявил, что наиболее массовый удачно внедренный электронный сервис в Украине – это электронный билет.
В то же время он признал, что его внедрили не во всех городах.
«Можно просто по пальцам посчитать эти города. Первопроходцы – это Житомир, Тернополь, потом Белая Церковь, потом начали подтягиваться такие города как Киев, Винница недавно запустила, Днепр, Львов сейчас внедряет», - говорит Назаров.
По словам эксперта, эти города не до конца внедрили электронный билет.
«Они внедрили только в коммунальном транспорте. А частные перевозчики не подключаются. Вот маршрутки не подключены. Мы понимаем, почему у них нет мотивации подключаться. Потому что они так работают. Если они начнут работать «в белую» – им придется повышать тариф, значительно повышать», - сказал он.
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Назаров подчеркнул, что для того, чтобы внедрять проекты Smart City, нужна прежде всего политическая воля.
«Если руководство города в лице городской власти, в лице депутатского корпуса заинтересованы, если есть у них политическая воля делать цифровую трансформацию – тогда это возможно», - резюмировал эксперт.
Ранее Politeka сообщала, что Яника Мерило рассказала, каких технологий не хватает украинцам во время пандемии.
Также Politeka сообщала, что Гончаров заявил, что Украине нужна новая реформа медицины.