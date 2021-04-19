Эксперт по Smart City технологиям ОО «Смарт Сити Хаб» Юрий Назаров в программе «Субъективно с Яникой Мерило» заявил, что наиболее массовый удачно внедренный электронный сервис в Украине – это электронный билет.

В то же время он признал, что его внедрили не во всех городах.

«Можно просто по пальцам посчитать эти города. Первопроходцы – это Житомир, Тернополь, потом Белая Церковь, потом начали подтягиваться такие города как Киев, Винница недавно запустила, Днепр, Львов сейчас внедряет», - говорит Назаров.

По словам эксперта, эти города не до конца внедрили электронный билет.

«Они внедрили только в коммунальном транспорте. А частные перевозчики не подключаются. Вот маршрутки не подключены. Мы понимаем, почему у них нет мотивации подключаться. Потому что они так работают. Если они начнут работать «в белую» – им придется повышать тариф, значительно повышать», - сказал он.

Назаров подчеркнул, что для того, чтобы внедрять проекты Smart City, нужна прежде всего политическая воля.

«Если руководство города в лице городской власти, в лице депутатского корпуса заинтересованы, если есть у них политическая воля делать цифровую трансформацию – тогда это возможно», - резюмировал эксперт.

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