В Украине начался масштабный весенний призыв, параллельно с тем США привели в полную боевую готовность военных, которые находятся на территории стран НАТО, в связи с возможной угрозой со стороны России. Об этом рассказал политолог Виктор Таран в своем блоге «Украина в смартфоне» на Youtube.

«Важно, что вводятся существенные финансовые штрафы за уклонение от военной службы. Ни один украинский мужчина военнообязанного возраста не сможет устроиться на работу, не имея на руках военного билета и предписания в военкомат. Итак, несмотря на мирные реляции, власть де-факто готовится к массовой мобилизации, чтобы можно было в условиях войны выставить в течение нескольких дней от 200 до 300 тысяч человек в противостояние с Россией», - рассказал политолог.

Таран озадачился, а что думают наши Западные союзники о возможной войне с Россией? Подобного мнения о том, что война возможна придерживаются все наши союзники в НАТО. Командование США в Европе повысило уровень готовности с возможного кризиса до потенциально неотвратимого - это самый высокий уровень боеспособности сил НАТО.

«При каких обстоятельствах и где могут начаться следующие боевые действия. Например, лидеры непризнанных республик пригласят российские войска зайти на их территорию для защиты русскоязычного населения. Или российские войска будут обстреляны с территории Украины и для защиты своих военных россияне сделают марш-бросок. Если Россия пойдет по второму сценарию, то вероятно Украине следует ожидать вторжения на границе Херсонской области и с Крыма», - сказал политолог.

Таран рассуждает, для чего россиянам война? Здесь, по его мнению, все просто, война позволит Путину решить вопрос обеспечения Крыма водой, поднять свой рейтинг в преддверии выборов и повысить ставки на переговорах в большой геополитической игре. В игре между США, Китаем и ЕС, которая сейчас продолжается.

«В этой игре Украина остается бессменной пешкой на геополитической шахматной доске. Нам остается держать спокойствие и чистить пулеметы», - резюмировал политолог.

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