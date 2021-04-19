Большого скопления российских войск на территории Республики Беларусь нет. Однако существует определенная опасность, связанная с тем, что Беларусь передала свою границу под контроль Федеральной службы безопасности России.

Об этом рассказал в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» военный эксперт Олег Жданов. В передаче говорилось о том, стоит ли ждать полномасштабную войну Украины с Российской Федерацией?

«Сейчас Российская Федерация расставляет радиолокационные, радиоэлектронные комплексы ведения разведки вдоль всей границы. Они взяли белорусско-украинскую границу полностью под контроль радиоэлектронной разведки Федеральной службы безопасности России. Это для нас представляет опасность, так как с помощью современных радиолокационных станций они могут контролировать полностью наш эфир на глубину примерно до 100 километров», - говорит он.

Интересная информация о Двадцатой полевой армии. Да, действительно, Двадцатая полевая армия выделяет одну дивизию, которая заходит и выходит из Беларуси для участия в учениях. Однако надо очень внимательно смотреть на координационно-штатную структуру части подразделений, соединений и объединений Вооруженных сил России.

«Дело в том, что Россия в конце 2018 года начала отказ от бригадно-батальонной структуры и переход на дивизионально-полковую структуру. Так вот, 144 бригада в 2019 году стала дивизией, но на бумаге. На сегодня она не развернута в дивизию. Она сейчас принимает личный состав и технику, батальоны формируют полки, и я бы не сказал, что там все в порядке в плане военного управления. В плане комплектования личным составом тоже не все в порядке», - отмечает Жданов.

«И поэтому, если мы по документам говорим «дивизия», у нас автоматически возникает цифра – 10 тысяч военнослужащих. Если танковая – то 250 машин. А на самом деле в жизни три – три с половиной тысячи военнослужащих и 70 – 80 танков», - делает вывод эксперт.

Напомним, Кравчук пытается переложить ответственность за провал ТКГ и Минска на плечи украинцев, - Снегирёв.

Напомним, как сообщала Politeka, результата от работы ТКГ нет.

Также Снегирев рассказал, что продвигается тезис относительно накопления Вооруженных сил РФ на границе с Украиной.