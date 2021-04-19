Какие стандарты этики существуют в юридической системе США, сообщил в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Игорь Шевченко, бывший Министр экологии и природных ресурсов Украины.

Шевченко поделился собственным опытом сдачи экзаменов, без которых начать работать по профессии нельзя, а также рассказал о важной помощи со стороны одной известной в США судьи.

Так, он объясняет, что в США нельзя получить должность в суде или в прокуратуре без сданного адвокатского экзамена. «Это вход в профессию», - отмечает Шевченко. Юрист подчеркивает, что это испытание высокой сложности, особенно если говорить о Калифорнии и Нью-Йорке. С другой стороны - этой системы не хватает Украине, ведь здесь каждая специальность - прокурорская или судебная - идет своим профильным направлением.

«Чтобы стать адвокатом, нужно, кроме диплома, еще сдать профессиональный экзамен и экзамен по профессиональной этике», - рассказывает он. Сам же Шевченко за первый экзамен очень переживал, ведь его заваливает 25% американцев, а вот подготовке ко второму не уделил должного внимания. Так и случилось, что экзамен по этике он не сдал, а это значит, что возможность работать в Соединенных Штатах утрачена.

Но на этом история не заканчивается. В Украине Шевченко хорошо подготовился к экзамену по этике и уже позже блестяще сдал его в США. Так, в 1997 году после окончания университета он стал работать адвокатом в Нью-Йорке, в одной крупной международной юридической фирме.

В этом деле юрист выражает отдельную благодарность Сандре Дей О'Коннор. Это первая женщина-судья в Верховном суде Соединенных Штатов. Он вспоминает, как разрывался между тремя собеседованиями, на которые его пригласили. «Я сидел у Сандры О'Коннор в кабинете, мы разговаривали и я сказал: "Вы можете дать мне совет?"», - вспоминает Шевченко. Она однозначно порекомендовала позвонить в «Кудер бразерз» и предупредить о визите. Так, собственно, Шевченко и сделал.

Напоминаем, Шевченко рассказал, что бы сделал с украинскими вузами на месте Министра образования и науки.

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