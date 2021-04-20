Поющий ректор выпустил трогательное видео «Любов у серці маю»

Михаил Поплавский, уверенно утверждающий, что в 50 лет жизнь только начинается, обнажил свои чувства в новом лирическом клипе «Любов у серці маю».

В отличие от недавно презентованных видео, ярких, эпатажных, с элементами бурлеска и голливудского шика, в этом он максимально раскрыл свою душу. Поплавский по-новому предстал в близком для него образе – глубоком, романтичном, наполненном его жизненной философией, в основе которой – любовь.

По словам исполнителя, любовь – это его Вселенная, самое главное чувство, которое вдохновляет на свершения, наполняет жизнь смыслом. И все, что он делает, делает только с любовью и с полной самоотдачей.

«Песня «Любов у серці маю» – это философия моей жизни, исповедь человека, который с оптимизмом смотрит в будущее. Любовь – это главное в жизни. Это чувство окрыляет и придает сил», – сказал Поплавский, презентуя видео.

Произведение было написано специально для поющего ректора поэтом Николаем Бровченко и композитором Виталием Волкомором, которые смогли уловить его душевное состояние и точно передать эмоции.

А режиссер Дмитрий Гук и оператор-постановщик Алексей Степанов без лишнего антуража и прикрас воплотили энергетику героя на экране.

«Эта песня – очень атмосферная, она заряжена философией жизни Михаила Поплавского. Мы предлагали много вариантов сценария, но он все отвергал. Согласился передать идею через его эмоции», – поделился Дмитрий Гук.

В концертном клипе Михаил Поплавский перед микрофоном, украшенном весенними цветами, символизирующим дерево жизни, не просто поет о своем нежном чувстве, весне, а раскрывает душу и передает свою любовь во Вселенную. Его окружают нежные звездочки – очаровательные нимфы из балета.

«Звезды – это любовь. Когда мы любим, часто смотрим на них. Их мерцание – это светлые, яркие и неповторимые эмоции», – добавил режиссер.

Поклонники в комментариях отмечают, что таким тонким и откровенным Поплавского еще не видели.

А Михаил Михайлович, без лишней скромности акцентирует, что весна – время надежд, а любовь – это вечная молодость.

«Живите на все сто, любите и будьте любимы!» – резюмировал Поплавский.