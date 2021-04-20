НКРЭКП обеспечила фирмам-посредникам возможность завышать стоимость электроэнергии для «Укрзализныци» на 30%, чем способствовала нанесению госкомпании убытков в 1,9 млрд грн

Об этом сообщил первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко на своем персональном сайте.

«Анализ показывает, что на одной сделке, благодаря правилам работы рынка, который крышуется Национальной комиссией по регулированию энергетики, заработали десятки миллионов гривен. В чем эта сделка? Купили сотни миллионов кВт·ч в киевских ТЭЦ по цене 1,25 грн и перепродали государственной компании «Укрзализныця» по цене 1,65 грн - 30% навара », - сообщил Кучеренко.

Он отметил, что сейчас НАБУ расследует эту коррупционную схему и официально подтвердила убытки в размере 19,4 млрд грн.

«Десятки миллионов заработали посредники. Так вот куда уходят деньги. А кто же крышует этот рынок? А это Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг», - заявил Кучеренко.

Напомним, на прошлой неделе НАБУ подтвердило факт расследования схемы на 19,4 млрд грн с завышения цен на электроэнергию для «Укрзализныци». Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре судебных решений.

По информации народных депутатов-членов временной следственной комиссии парламента, авторами схемы мог быть лично председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк и член комиссии Дмитрий Коваленко.

По их словам, схема заключалась в перепродаже электроэнергии киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 через подставные компании, связанные с руководством НКРЕКП для нужд «Укрзализныци» с наценкой 30-40%.