Невозможно ввести цензуру и запрет книг в век электронных технологий, ты нажимаешь кнопку и читаешь что угодно на своем экране. Об этом рассказал журналист Юрий Макаров в проекте Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» на Youtube.

«Опасность от ограничений и наступления на свободу слова в Украине фактически преувеличена. Другое дело, что это имеет определенную дедуктивную и демонстративную функцию. Когда я захожу в книжный магазин и вижу хлам литературы, особенно о бравых российских десантниках – это создает ощущение того, что мы не хозяева в воюющей стране», - сказал журналист.

Макаров рассказал, что острая фаза войны с РФ наступила в 2014 году, но на самом деле холодная война продолжалась с того момента, когда Борис Ельцин рассказал, что стал просыпаться с утра с мыслью об Украине. Уже тогда РФ накладывала по чуть-чуть лапы на украинскую собственность, политику и так далее.

«Для меня не было вопросом нужен ли запрет русской литературы. Я бы просто перекрыл кислород. Из страны, которая является агрессором, осуществила аннексию наших территорий и убивает наших граждан, импорт литературы является вздорным и аморальным. Его просто надо перекрыть полностью», - подчеркнул журналист.

Макаров рассказал, что некоторые люди говорили, что мы будем отрезаны от технической литературы. По словам Макарова, техническую литературу надо сегодня читать на английском языке. А гуманитаристика у нас прекрасно переводится и издается. Поэтому запрет на ввоз российской литературы, на самом деле, ускорит появление качественных переводов наших украинских издательств.

«Я уже молчу о скандале с запретом ввоза Булгакова, у русских была истерика. Но я посмотрел у нас в продаже, того же «Мастера и Маргариту» печатают около десяти разных издательств. Я уже не говорю о том, что любое издание есть в интернете. Но по крайней мере при запрете ввоза литературы с РФ не будет этого раздвоения и унижения, когда видишь этот литературный хлам на полках книжных магазинов. Кстати, где-то десять лет назад российская книга завозилась в Украину на вес, как секонд-хенд», - резюмировал журналист.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Ягуна, что должен быть создан этот знаменитый комитет, который контролировал бы деятельность не только СБУ, но и всех спецслужб в Украине.

Также ранее Ягун рассказывал, что система не работает в общем в государстве.