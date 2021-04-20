Правила журналистики есть в значительной мере частью этического правового поля, которая нам позволяет или не позволяет переходить границу. Об этом рассказал журналист Юрий Макаров в проекте Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» на Youtube

«Мы говорим об определенных вещах, потому что мы свободные люди в свободной стране, но когда в моем обществе некорректно называют людей еврейской национальности, я после этого не подам этому человеку руки. И это значит что, когда он будет ко мне проситься на работу, я его не возьму, это говорит об определенных неформальных ограничениях. Когда журналист в Великобритании или в США по поводу гендерной политики или расовой принадлежности что-то не то скажет, то его даже могут уволить с работы», - рассказал журналист.

Ведущий выразил мнение о том, стоит ли нам следовать этим положительным квотам, потому что всегда есть какая-то квота - гендерная, национальная для людей с особыми потребностями. И как нам не упустить талантов перед этим квотированием.

«Это очень серьезная тема, но вместе с тем, например, на «Суспильном» все время происходят какие-то мониторинги и оказалось, что по крайней мере среди украинских интернет ресурсов по гендерной политике «Суспильне» на первом месте. При том, что там не было внедрение никаких квот», - сказал журналист.

Макаров рассказал, что когда к ним приходят работать молодые ребята после университетов, они уже находятся в информационном поле высокого напряжения и, соответственно, они иначе думают и ведут себя. И это не надо кодировать - это происходит автоматически.

«На самом на канале BBC есть множество всевозможных ограничений, но когда речь идет о безопасности страны, то ограничения уходят на второй план. Как произошло на примере Фолклендской войны (1982 года - война между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими островами, - ред.). Разборы полетов были после, правильно ли BBC освещала события или нет. А у нас в Украине этот вопрос стоит очень остро, исходя из нашей ситуации в стране», - резюмировал журналист.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Ягуна, что должен быть создан этот знаменитый комитет, который контролировал бы деятельность не только СБУ, но и всех спецслужб в Украине.

Также ранее Ягун рассказывал, что система не работает в общем в государстве.