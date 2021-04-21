Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в своей программе «Развилка» рассказал, есть ли альтернатива Минским соглашениям

«Очень часто мне говорят: «Руслан, а какая альтернатива «Минску»? «Минску» альтернативы нет». Я говорю: «Конечно, если мы хотим оставить все, как есть – то альтернативы «Минску» нет». То есть, ситуация будет развиваться плюс-минус так же», - говорит эксперт, передает Politeka.net.

Также Бизяев ответил на вопрос зрителя, наладятся ли в дальнейшем отношения между Украиной и «ЛДНР».

«Этот вопрос зависит от идеологии. В первую очередь, это сейчас две идеологически несовместимые территории. На одной доминирует «русский мир», на другой – усовершенствованная версия «аврмавира» – «армія, мова, віра». То есть при Петре Алексеевиче у нас была «армія, мова, віра», сейчас ее заменила «армія, мова, пісня», - сказал он.

По его мнению, все стороны конфликта надо привести к единому идеологическому знаменателю.

«Для того, чтобы начать какой-то диалог и понять, насколько мы можем быть вместе сейчас, надо привести все стороны к единому идеологическому знаменателю. Потому что даже если, моделируем ситуацию, завтра в Париже собираются президенты 4 стран, подписывают соглашения, выполняется «Минск»… А как эти территории будут существовать? Условно говоря – как в одной маршрутке будет ехать ветеран АТО и человек, который воевал против Украины? Что их соединит?

Вот когда мы перезагрузим идеологию, когда мы поймем, что в первую очередь стоит человек, идеология человека… Тогда нам будет проще решить и политический вопрос, и экономический, и идеологический», - резюмировал Бизяев.

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