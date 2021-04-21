Правозащитник, общественный деятель, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, основатель гражданской сети «СВОЇ» Андрей Семидидько в программе Алексея Толкачева «БДСМ» объяснил, зачем обществу оружие.

«Оружие надо выдавать однозначно. 15 лет защиты собственности, разнообразнейшие ситуации, при которых я присутствовал. Начиная от похищений директоров и гибель их, заканчивая защитой – вот 2014-2015 года, когда люди защищали свои дома, защищали свои квартиры от нападений псевдоактивистов – чисто грабителей… Показатель, что оружие – это мощнейший сдерживающий фактор в обществе. Как ядерное оружие на мировом уровне», - говорит правозащитник.

Он отметил, что в США право на хранение и ношение оружия существует уже несколько столетий.

«Мы не изобретаем велосипед. Он уже изобретен 300 лет назад в Америке. Если ты вооружен – ты вооружен, мы уважаемые люди, мы сдерживаемый фактор. У вас плетка – и у нас плетка, у нас проактивная позиция. И никто не будет пытаться доминировать, поставить на колени или в какую-то позицию другую», - резюмировал Семидидько.

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