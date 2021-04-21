Инвесторы из Дании ожидают решения Кабинетом министров Украины долгового кризиса в секторе зеленой энергетики для того, чтобы в Украине продолжалось развитие возобновляемой энергетики и государство могло выполнять свои экологические обязательства перед ЕС.

Об этом в ходе конференции "Ветроэнергетика Украины: от "зеленого" тарифа до рыночных условий" сообщил Оле Миккельсен, посол Королевства Дания в Украине, Грузии и Армении.

«Успешный «зеленый» переход Дании стал возможным благодаря широким политическим договоренностям, которые обеспечивают стабильность и предсказуемость как для энергетической отрасли, так и для инвесторов и потребителей. Предсказуемость и стабильность также являются чрезвычайно актуальными в украинском контексте, когда мы все были свидетелями недавнего кризиса связанной «зелеными» тарифами для солнечных и ветровых станции и влияния этой ситуации на Украине», - сказал Миккельсен.

Он отметил, что Дания начала свой путь по переходу на зеленую энергетику в 1970-х после экономического кризиса, который стал результатом нефтяного кризиса.

«После этого Дания поняла, насколько важно нам диверсифицировать нашу поставок, диверсифицировать наше использование энергетики. Мы прекрасно понимаем, что это вопрос безопасности, но в то же время это вопрос окружающей среды. И это именно те вызовы, которые Украина переживает сегодня", - добавил посол.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в диверсификации энергоснабжения и одновременно хочет уменьшить выбросы парниковых газов хотя бы на 40% к 2030 году, притом сохраняя экономический рост и убеждаясь в том, что имеет хорошее стабильный источник поставки электроэнергии.

«Мы так же надеемся, что в соответствии с меморандумом мы будем продолжать инвестировать в украинский» зеленый переход", - сказал Микельсен.

В свою очередь Нилс де Баар, Президент компании Vestas Northern & Central Europe заявил, что ставшая экономика и четкая законодательная база являются ключевыми для дальнейшего развития Украины, в т. ч. Благодаря сектору «зеленой» энергетики.

«Вся индустрия ждет сейчас полное улаживание ситуации с задержкой выплат по предыдущим закупкам зеленой энергии. Мы хотим увидеть больше строительство ветровых турбин и так же создание хорошей, надежной системы в Украине»,

По его словам, Украина может получить преимущество от сотрудничества с Данией, в плане получения опыта при переходе от зеленых тарифов к «зеленым» аукционам и рыночным условиям работы сектора возобновляемой энергетики.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.