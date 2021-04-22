Менталитет как препятствие на пути к позитивным изменениям. Эту тему в очередном выпуске блога «Субъективно с Яникой Мерило» обсуждают Яника Мерило — украинская общественная деятельница, советник главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефёдова, советник вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, а также министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, и Сергей Фурса – украинский финансист, эксперт в области экономики, специалист отдела продаж в инвестиционной компании Dragon Capital.

«Когда ты жила в Финляндии или в Эстонии, ты чувствовала разницу менталитета?», - интересуется гость студии.

Яника отвечает: «Да, потому что нет оправдания коррупции. Ноль толерантности! Мы просто договорились о правилах, давайте их выполнять. Не надо постоянно искать причины, или кому-то заплатить, или как отделаться».

Сергей Фурса отмечает:

«У нас же все против коррупции, но все хотят в ней участвовать. И одновременно эти два процесса происходят. Точно так же как с правилами. Никто не хочет соблюдать правила и все жалуются на пробки на дорогах. Ну, так извините, когда вы выезжаете на Петровке у меня так все в клин сбиваетесь – так никто ж не едет. Потому что кто-то хочет вот сюда вылезти, и все тормозится навсегда. А стояла бы там камера – все, ой! Ты на красный свет стоишь – дорогой, заплати штраф! И все! Пробки бы уменьшились не в два раза, но существенно бы уменьшились».

Яника Мерило говорит: «Это наш менталитет. Сам не двигаюсь, другому не дам. Так и стоим в тупике. Это во многих вещах ощущается – и в бизнесе, и в правительстве».

Глобальная проблема в том, что общество никому не доверяет, соглашается Сергей Фурса.

«Это отсутствие доверия даже у олигархов, что они не могут договориться. Это же всем выгодно – правила. Договоритесь! Они не могут, потому что не доверяют. И так глобально по всему обществу», - делает вывод он.

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