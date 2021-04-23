В конвертерном цехе меткомбината «Азовсталь» Группы Метинвест по итогам первого месяца работы модернизированной системы освещения подтверждена экономия электроэнергии на уровне 91% – на 11 пунктов лучше запланированного показателя

Такого результата удалось добиться благодаря третьей очереди энергоэффективного проекта, выполненного энергосервисной компанией YASNO Efficiency.

В рамках проекта вместо ламп накаливания и дроссельно-ртутных ламп (ДРЛ) было установлено 1887 LED-светильников, которые обеспечивают световой поток, необходимый для безопасной и комфортной работы цехового персонала. Благодаря модернизации освещения прогнозируется годовая экономия электроэнергии в объеме 8,5 млн кВт·ч на сумму более 15 млн грн в год. Экологический эффект от реализации проекта – снижение выбросов СО2 на 7,6 тыс. тонн в год за счет уменьшения потребности в электроэнергии.

Новыми LED-светильниками оборудовали отделения подготовки лома и составов, стрипперное и конвертерное отделения, магистральные конвейера МК-1-МК-6, шлаковую эстакаду, участок ремонта фурм, перегрузочные узлы № 1 и 2, линейные конвейера ЛК-1-ЛК-8 и ручьи машин непрерывного литья заготовок № 3-6. Обновлено освещение прилегающей территории к административно-бытовому корпусу №1, центральному диспетчерскому пункту, подстанциям РП-1КВ и ДКВ.

Обустроено и наружное освещение территории возле скрапного отделения.

«Повышая энергоэффективность предприятия, мы улучшаем условия труда для персонала, промышленную безопасность, а также совместно с YASNO Efficiency делаем свой вклад в декарбонизацию и уменьшение влияния на климат. Проект выполнен на условиях договора энергосервиса, согласно которому YASNO Efficiency финансирует и обеспечивает выполнение проекта «под ключ», включая разработку технической документации, закупку оборудования, выполнение монтажных работ и ввод оборудования в эксплуатацию. Такой подход позволяет нам обеспечить экономию, а также не отвлекать свои ресурсы на воплощение проекта», – рассказал генеральный директор МК «Азовсталь» Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

«Преимуществом реализации объемных энергоэффективных проектов через механизм энергосервиса является то, что, вкладывая свои инвестиции в модернизацию оборудования клиента, мы гарантируем достижение определенного уровня экономии энергоресурсов, а также обеспечиваем сервисное обслуживание в течение нескольких лет. За 5 лет в 80 реализованных энергосервисных проектов мы инвестировали более 500 млн грн, что позволяет нашим клиентам экономить более 300 млн грн в год на энергоресурсах», – отметил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.