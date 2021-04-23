Семашко предложил соединить науку с практикой, чтобы они работали одновременно. Об особенностях модели советской системы здравоохранения, именуемой системой Семашко, в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал эксперт медицинских технологий, бывший советник министра здравоохранения Украины Евгений Найштетик.
«Что такое система здравоохранения вообще? Есть несколько парадигм, самая базовая из них – это система устранения причин плохого здоровья. Когда мы говорим, что человек заболел, его надо вылечить. Когда мы говорим о профилактической составляющей, в здравоохранении есть четыре мощных столпа: профилактика, диагностика, лечение и реабилитация. Эти четыре столпа должны быть обеспечены, организованы, и доступ к ним должен быть предоставлен для масс, если мы говорим об общественном институте», - рассказывает гость студии.
Этот общественный институт должен иметь источники финансирования.
«Он и в Советском Союзе не существовал без денег. Как бы мы не ругали СССР, но восемь процентов внутреннего валового продукта он выделял на медицину», - говорит Найштетик.
Иерархия советской медицины представляла собой четырехуровневую пирамиду, в начале которой были поликлиники. Не было института семейных врачей. Вместе с тем и профилактическая, и санитарно-просветительная работа были максимально направлены на первичку. В крупних селах были амбулатории, но в основном советская машина была направлена на индустриальную урбанизацию, поэтому основной акцент был на городах.
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«Была определенная идеологическая составляющая здравоохранения, но это была система. Крупные предприятия имели медсанчасти, сопоставимые не только с хорошими поликлиниками, но и дневными стационарами. В некоторых медсанчастях даже шла хирургическая активность», - описывает модель Семашко эксперт.
Следующий уровень – больницы: районные, городские, областные, когда шла специализация. На четвертом уровне были либо республиканские центры, либо научно-исследовательские институты. Причем такая иерархия была с самих первых дней существования системы медицины Семашко.
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