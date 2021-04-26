Казалось бы, слова "Чернобыль" и "безопасность" никогда не могли бы стоять рядом. Но это стало возможно благодаря "Укрытию-2", или Новому безопасному конфайнменту, который в 2019 году возвели над разрушенным саркофагом 4-го энергоблока.

Как сообщает УНИАН, по словам Саймона Эванса, главы фонда "Укрытие" ЕБРР, за первые месяцы работы НБК уровень радиации снизился более чем в десять раз – как рядом со старым объектом "Укрытие", так и вокруг и за пределами НБК. Об этом пишет Forbes.

Металл, из которого изготовлена конструкция, должен работать в агрессивной среде, поэтому требования к нему были сверхвысокие. Для изготовления "Укрытия-2" "Метинвест" поставил 13 300 тонн стали.