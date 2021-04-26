В столице в день 35-й годовщины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции епископ Виктор (Коцаба) совершил панихиду по ликвидаторам и жертвам катастрофы у памятника «Воинам Чернобыля» на территории храмового комплекса в честь Архистратига Божия Михаила.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в панихиде приняли участие ликвидаторы аварии, члены семей погибших, представители государственной власти.

После завершения панихиды, в 01.23 (в момент, когда взорвался реактор на 4 блоке ЧАЭС), раздался поминальный набат - 35 ударов колокола, по количеству лет, отделяющих нас от Чернобыльской катастрофы.

Епископ Виктор призвал хранить память и молиться о всех жертвах и ликвидаторах страшной катастрофы.

Как сообщалось ранее, в день 35-й годовщины Чернобыльской трагедии 26 апреля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви был совершен колокольный звон в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В 1986 году на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв. Для ликвидации последствий ужасной аварии было мобилизовано более 600 тыс человек. Эта авария признана крупнейшей в истории всей атомной энергетики и по количеству погибших, и по числу пострадавших от ее последствий.

Фото: news.church.ua