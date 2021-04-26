Віце-президент ІСС Ukraine (Міжнародної торгової палати України) Сергій Сіволап прокоментував пропозиції деяких депутатів підвищити ставку ПДВ до 22-24%, пишуть Українські новини.

"Попри те, що ці наміри лише на рівні ідеї, яку розглядали при підготовці Законопроєкту, і це, скоріше, як "інсайт", а не як офіційна інформація, можна сказати – що це вже стала тенденція шукати кошти для латання дірок в бюджеті будь-якими засобами. І Данило Гетьманцев, і його колеги прекрасно орієнтуються в економіці. І вони прекрасно знають, що при збільшенні ставок ПДВ, збільшення надходжень в бюджет, буде за рахунок споживача. Тобто всі пересічні громадяни будуть закривати прорахунки Уряду в економічній політиці з власного гаманця. Бізнес додаткове податкове навантаження одразу перекладає на собівартість власної продукції. Все це відобразиться на цінах.

Щодо можливих надходжень до бюджету які можуть його наповнити – то це дуже тимчасове явище. Впродовж кількох місяців надходження вірогідно зростуть. Але економіка живе не за "бажанням законотворців", а за своїми власними законами. В умовах обмеження ресурсу у населення скорочується попит, відповідно скорочується виробництво, відповідно зменшуються відрахування від реального сектора в економіку. І тоді, плюси від, начебто, такого позитивного рішення, значною мірою перекриваються мінусами.

Економіки в умовах кризи потребує значного послаблення фіскального тиску. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу. Тут разовими подачками "Ковідних" виплат економічні механізми не запустиш. А ми бачимо які негативні тенденції в Україні. І вони не зникають, тобто все що до цього часу робив уряд, депутати – результату поки що не принесло. А тим більше нові ініціативи, і по ПДВ, і по намірам змусити людей покласти всі свої коштии в банк, і обкласти це податком. Феєричних ідей – безліч, але мета одна – зробити так, щоб громадяни збільшили своїми коштами надходження до бюджету", – резюмував свій коментар Віце-президент ІСС Ukraine Сергій Сіволап.