Штабы будут заниматься коммуникацией между различными местными организациями и структурами, и будут готовить население к обороне регионов. Об этом сообщил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в своем Telegram - канале.

По словам Жорина, в Штабах будут налаживать связь между общественными организациями, ветеранскими союзами, гражданскими владельцами оружия, а также с силовыми структурами, органами местного самоуправления, воинскими частями и тому подобное. Кроме этого, Штабы будут заниматься подготовкой местного населения к обороне своих регионов: проводить тренировочные занятия, штабные учения, тренировки по мобилизации местного населения.

"Дело в том, что каждый человек который хочет и может защищать свою страну, должен знать и понимать как это делать. В нашем движении очень много ветеранов, у которых есть реальный опыт боевых действий, поэтому нам есть чем поделиться. Я абсолютно уверен в том, что Российская Федерация зайдет ровно настолько, насколько мы, украинцы, это позволим, а потому, врага надо бить по зубам”, - заявил руководитель штаба Национального Корпуса.

Такая инициатива появилась в ответ на концентрацию войск РФ у границ с Украиной. “Угроза полномасштабного вторжения остается для нас чрезвычайно высокой. Учитывая это, ждать каких-то решительных шагов от власти, ну объективно, займет очень много времени. Времени которое мы с вами просто потеряем”, - пояснил Жорин.

Напомним, что 10 апреля по инициативе лидера Нацкорпусу Андрея Билецкого в Киевской области был проведен большой ветеранский выучку. После этого ряд мероприятий провели и в других регионах Украины.