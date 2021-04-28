Сегодня в Украину завезли несколько вакцин от коронавируса. Подробнее о них рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов.

Эксперт отмечает, что многообразие вакцин значительно расширяет арсенал врачей сегодня. Все они отличаются прежде всего технологией производства, что позволяет для каждой категории населения - пожилых людей, беременных, пациентов с сопутствующими болезнями - определить приоритетную вакцину.

«Поэтому, когда в данном случае у медицинского работника в арсенале есть несколько видов оружия, – это гораздо лучше, чем у него одна граната, как у обезьяны», - подчеркивает Кравченко.

Если говорить конкретнее, то сегодня в государство завезли три вакцины от коронавируса - Pfizer, CoviShield и CoronaVac. «Все вакцины хорошие», - утверждает он.

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