В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко основатель успешной школы по развитию активного мышления Cowo.guru Андрей Мельник размышлял, будет ли работать в Украине система альтернативной уплаты налогов, или она приведет к появлению организаций, которые будут использовать ее для оптимизации налогообложения.

По его мнению, украинский бизнес еще не готов к этой новой эффективной модели работы, когда предприниматель может выбирать, кто будет потреблять налоги и решать – платить налог в бюджет или перечислять его или определенную его часть на общественно полезные вещи.

«Мне кажется, что это такой же интересный вопрос, как легализация марихуаны, не в медицинских целях, а открытая продажа. Я себе представляю такую ​​картинку, если это сделать сейчас, то скорее появятся «организации-помойки» или «квази» общественно полезные организации, потому что мы привыкли к тому, что воруют и ничего не меняется. Для того, чтобы что-то изменилось, надо изменить сознание, изменить мышление», - считает Мельник.

Эксперт отметил, что если дать возможность альтернативной уплаты налогов предпринимателям, которые уже мыслят по-новому, то они смогут использовать ее с реальной пользой для общества. Однако большинство людей привыкли к неуплате налогов, поэтому пока не готовы осуществлять деятельность на такой системе.

«Очень важно воссоздать в сознании эти два понятия: гражданин и горожанин, понять, что мы живем в этом месте. Если посмотреть на Киев, мне кажется, что мы в этом городе не живем», - заявил Мельник.

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