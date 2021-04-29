Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал для принятия в первом чтении законопроект №4503 о введении в Украине европейского регламента REMIT

Об этом сообщила автор законопроекта, нардеп Людмила Буймистер («Слуга Народа»).

"Только что комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития одобрил мой законопроект №4503 о введении в Украине европейского регламента REMIT. Он повысит прозрачность и конкуренцию на оптовых рынках и заставит НКРЕКП прекратить все махинации на энергорынке», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что так называемый «альтернативный» проект господина Геруса комитет по вопросам экономического развития отклонил.

«Напомню, проект закона №4503 об REMIT публично поддержали Секретариат Энергетического сообщества, Федерация европейских энерготрейдеров, Европейская бизнес-ассоциация и ряд других авторитетных международных институтов. В ближайшее время проект закона будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал. Призываю коллег народных депутатов поддержать введение в Украине прозрачных европейских правил работы оптовых рынков», - добавила нардеп.

Напомним, введение регламента REMIT является одной из обязательств Украины перед Европейским союзом.