Власти должны предложить максимальную помощь малому и среднему бизнесу, который сейчас больше всего страдает от кризиса, а не предоставлять отдельные налоговые преференции. Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Осадчук.

"Пандемия рано или поздно закончится. Экономические потери от пандемии фантастические. Восстанавливать страну будут малые предприниматели, средние предприниматели. И им надо оказывать максимальную помощь", - сказал Осадчук.

По его мнению, власть должна предложить программы поддержки бизнеса, но пока она предоставляет лишь преференции отдельным представителям крупного, например снижает НДС для аграриев-производителей сырья. Депутат подчеркнул: такая политика власти является неприемлемой.

"Мы предоставляли кучу предложений, они лежат в Верховной Раде. Но вместо того, чтобы сфокусироваться на малом и среднем бизнесе, который спасет эту страну, они продолжают давать какие-то фрагментарные подачки. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо на сегодня", - сказал Осадчук.

Как известно, в Раде приняли решение о снижении ставки НДС с 20 до 14% для аграраев, производящих сырье. Это решение повлекло убытки для бюджета на уровне 5 млрд ежегодно.

Также налоговый комитет во главе с Даниилом Гетманцевым рекомендовал Раде снизить акцизную ставку на табакоместные изделия для электрического нагрева (ТВЕН). Это позволит табачным гигантам продавать их дешевле и зарабатывать больше. А государственный бюджет Украины ежегодно будет терять минимум 3 миллиарда гривен.

Зато сейчас власти выступили с предложением повысить целый ряд налогов, в том числе НДС, до 22-24%. Экономист Борис Кушнирук уже заявил: такая инициатива власти приведет к ухудшению экономической ситуации и возмущению общества.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Та подчеркнула: недопустимо повышать налоги в кризис, отметив, что другие страны стараются максимально поддержать бизнес.