Как сделать так, чтобы государство контролировало бизнес, а не наживалось на нем, объяснил в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Андрей Мельник, основатель успешной школы по развитию активного мышления Cowo.guru.

Мельник прежде всего определяет сферу, в которой следует искать причины этой проблемы, - это образ мышления и само сознание украинцев. В частности, это сознание и это мышление не имеют видения будущего.

«Есть ли у нас хоть один документ, который говорит, что есть Украина в 2040, 2050?», - спрашивает гость программы. Он признается, что лично не видел таких документов компаний, максимальная планка, которая встречается - это 2030 год, а за этим пределом страна не мыслима. Но на ту документацию, что все же выходит за этот предел, серьезно не смотрят.

Эта ситуация, по мнению Мельника, иллюстрирует отсутствие взгляда в будущее, веры и планов на развитие государства. Если конкретизировать это в плане бизнеса, то окажется, что он скорее просто будет стараться выжить, бессистемно застраиваясь.

В то же время любые желания жить в республике требуют ее создания. В этом вопросе эксперт выделяет три точки. «Первая точка — это понять, что мы в большинстве своем жители, потребители, которые используют страну», - рассказывает он и добавляет, что ресурсы, по сути, исчерпаны уже почти полностью. Следовательно возникает вызов - стать гражданами и горожанами, что прежде всего предусматривает соответствующие изменения в сознании украинцев. Далее - становление элиты, что готова быть ответственной за то, что происходит в государстве.

Следовательно, такие шаги общество должно осуществить. Мельник отмечает, что о том, что действующую систему нужно изменить, говорят всегда. «Для того, чтобы это произошло, я себе еще ставлю задачу, что нужно создавать системы наряду с существующими», - добавляет он.

Напоминаем, Мельник рассказал, будет ли в Украине система альтернативной уплаты налогов .