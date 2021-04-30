Иностранные инвесторы и международные финансовые организации не доверяют украинской власти из-за огромных долгов перед «зеленой» генерацией, что провоцирует экономический кризис в стране. Об этом написал народный депутат Украины Дмитрий Шпенов в колонке для «Сегодня».

«МВФ временно заморозил выделение нашей стране очередного кредитного транша объемом 2,9 млрд долл. Причины – отсутствие прогресса в реформах и реальных результатов борьбы с коррупцией. Фонд также недоволен ручным регулированием энергетики и невыплатой правительством долгов компаниям зеленой энергетики, которые превысили 18 млрд грн», - написал Шпенов.

Депутат напомнил, что инвесторы поверили государству Украина и вложили свои капиталы в развитие «зеленой» энергетики, но власть существенно изменила законодательство и сейчас производители электроэнергии оказались в долгах, из-за того, что государство с ними не рассчиталось за произведенную электроэнергию.

«Этот прецедент наглядно показал инвестиционному сообществу, что сегодня доверять украинской власти нельзя, если речь идет о долгосрочных инвестициях», - подчеркнул Шпенов.

Напомним, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии, пока предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину нарушившей требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы, понесенные на арбитражное производство.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство заплатило только 4,5 млрд грн.