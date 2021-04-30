Временная следственная комиссия по расследованию ситуации в Укрзализныце признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета компании и и. о. председателя Ивана Юрика. Соответствующее решение принято на заседании в пятницу 30 апреля, сообщила председатель ВСК Юлия Гришина.



"Признать и. о. председателя правления и членов правления "Укрзализныци" некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности. Обратиться в Кабинет министров с требованием немедленно уволить и. о. председателя правления "Укрзализныци", а также членов правления и всех временно исполняющих обязанности руководителей компании, которые фактически не несут никакой ответственности за состояние нашей железной дороги. Признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и обратиться в Кабмин с требованием уже сейчас, не дожидаясь завершения истечения срока функционирования действующего состава, начать поиск компетентных лиц, способных эффективно управлять государственным железнодорожным активом Украины", - говорится в заявлении.



Более того, парламентарии требуют привести уровень зарплат членов Набсовета и правления УЗ в соответствие финансовых показателей компании.



По словам Гришиной, ни министр инфраструктуры Владислав Криклий, ни и. о. председателя правления Иван Юрик не явились на заседание ВСК. "Все попытки наладить конструктивный диалог и сотрудничество с руководством "Укрзализныци" и министерства инфраструктуры сегодня завершены. Отныне ВСК переходит на жесткий режим. Всем приглашенным на следующие заседания ВСК будут вручаться не просто уведомления, а повестки. Неявка без уважительной причины будет расцениваться как препятствование работе следственной комиссии и соответствующим образом квалифицироваться в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Это будет касаться не только тех, кто избегает по понятным причинам заседание ВСК, но и тех, кто провалил всевозможные дорожные карты развития», а теперь пытается спрятаться за собственным невежеством, отказываясь предоставлять ВСК общественно-важную информацию, в том числе о зарплатах Наблюдательного совета", - заявила она.



Напомним, в Верховной Раде 27 января образовали ВСК по вопросам проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога". Планируется обеспечение беспристрастной и прозрачной проверки и оценки состояния АО "Украинская железная дорога", расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления этого предприятия, которая привела к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей. Также планировалось проверить профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзализныци, приобщенных к процессам управления АО, на основании требований законодательства.



Ранее временная следственная комиссия Верховной Рады признала финансовый план Укрзализныци на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.